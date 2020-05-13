Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах

Госдума приняла законопроект с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что также документе предусмотрен сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги". Отмечается, что с использованием системы может быть собрано не более половины от числа необходимых подписей.

Добавим, ко второму чтению законопроекта был подготовлен ряд поправок. В частности, было внесено предложение о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Определять необходимость проведения такого формата голосования будет Центризбирком.