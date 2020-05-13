Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах

Госдума приняла законопроект с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что также документе предусмотрен сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги". Отмечается, что с использованием системы может быть собрано не более половины от числа необходимых подписей.

Добавим, ко второму чтению законопроекта был подготовлен ряд поправок. В частности, было внесено предложение о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Определять необходимость проведения такого формата голосования будет Центризбирком.

В Госдуму внесли поправки об онлайн голосовании на выборах

Ранее НСН писала, что перед тем как назначить новую дату общероссийского голосования по изменениям в Конституцию потребуется объективный анализ эпидситуации по коронавирусу в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако пока он отказался говорить о конкретных датах, поскольку, по словам представителя Кремля, они существуют только в виде только прикидок. Голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля. Однако из-за эпидемии коронавирусной инфекции его пришлось отложить.

К слову, представитель Кремля не исключил, что новый день для голосования может быть специально привязан к какой-либо памятной дате. Впрочем, это не обязательное условие, подчеркнул Песков.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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