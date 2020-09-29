Горбачёв призвал нового президента США немедленно встретиться с Путиным
Будущий победитель президентских выборов в США должен без промедлений встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью Times. По его мнению, к этому обязывает «очень тревожная» ситуация в сфере разоружения: гонка ядерных вооружений может выйти из-под контроля.
Москва и Вашингтон должны возобновить диалог, причем нужен сильный импульс именно со стороны президентов обеих стран, подчеркнул Горбачев. В качестве примера он привёл свою встречу с Рональдом Рейганом в Рейкьявике в 1986 году. Тогда отношения двух стран были намного сложнее, чем сейчас, полагает Горбачев.
«Однако нам тогда удалось найти выход при помощи доверия, понимания и выстраивания отношений друг с другом», - отметил он.
Горбачев также выразил особые опасения относительно планов США по созданию нового ядерного оружия.
Действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между РФ и США заканчивается в 2021 году. Путин предлагает продлить его без предварительных условий, однако администрация Трампа настаивает на том, чтобы сначала были приняты отдельные обязательства по ядерным арсеналам, а затем – чтобы к переговорам был подключён Китай.
Действующий президент США Дональд Трамп ранее хвастался секретным американским вооружением, аналогов которому якобы нет у России. Он собирается участвовать в выборах главы государства 3 ноября этого года, противостоять ему будет кандидат от Демпартии Джо Байден.
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