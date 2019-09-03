Главу грузинского МВД выдвинули на пост премьер-министра

Вице-премьер, министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост главы правительства страны, передает RT.

Кандидатуру Гахарии выдвинул председатель партии «Грузинская мечта», бизнесмен Бидзина Иванишвили. Накануне стало известно об отставке премьер-министра Мамуки Бахтатзе: он заявил, что «выполнил свою миссию».

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Накануне руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН заявил, что новым премьером станет именно Гахария – преданный Иванишвили человек.

Политолог выразил уверенность, что Гахария займет кресло премьер-министра без каких-либо проблем, так как перечить Иванишвили в Грузии никто не решится.

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ФОТО: Акция «Единого национального движения». Фото с сайта sova.news.
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