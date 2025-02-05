Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в превышении полномочий

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн все чаще стала вмешиваться в вопросы внешней политики ЕС, что не входит в её полномочия, заявил член Европарламента, испанец Начо Санчес Амор, сообщает Politico.

Количество участников иска против фон дер Ляйен возросло до 1000 человек

По его словам, не смотря на то, что внешняя политика входит в компетенцию Совета ЕС, а также соответствующего еврокомиссара, глава ЕК при каждом удобном случае захватывает крошку власти во внешних вопросах. Она, в частности, даже не обсудила со странами-членами вопрос о партнерстве Евросоюза с Иорданией на сумму €3 млрд.

«Мы оказались перед свершившимся фактом, в то время как мы оплачиваем счета», - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что это далеко не первый случай, когда Урсула фон дер Ляйен совершает такой трюк.

Ранее главу ЕК фон дер Ляйен не пригласили на инаугурацию Трампа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатПолитикаЕвросоюзЕврокомиссия

Горячие новости

Все новости

партнеры