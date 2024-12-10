Главой временного правительства Сирии назначили Мухаммеда аль-Башира

По его словам, ему поручили сформировать временное правительство, сделать это необходимо «предварительно, до 1 марта 2025 года».



По данным СМИ, договорённость о назначении аль-Башира была достигнута на встрече командующего отделом операций оппозиции Ахмеда Аш-Шара с главой прежнего кабмина Мохаммедом аль-Джалали.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что судьба Сирии будет зависеть от того, смогут ли различные силы, которые представлены в оппозиции, найти согласие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

