Главой временного правительства Сирии назначили Мухаммеда аль-Башира

Мухаммед аль-Башир, ранее работавший министром развития и гуманитарных вопросов в правительстве спасения революции в Идлибе, в эфире телеканала «Аль-Хадас» объявил, что его назначили главой временного правительства Сирии.

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По его словам, ему поручили сформировать временное правительство, сделать это необходимо «предварительно, до 1 марта 2025 года».

По данным СМИ, договорённость о назначении аль-Башира была достигнута на встрече командующего отделом операций оппозиции Ахмеда Аш-Шара с главой прежнего кабмина Мохаммедом аль-Джалали.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что судьба Сирии будет зависеть от того, смогут ли различные силы, которые представлены в оппозиции, найти согласие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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