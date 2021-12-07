Глава ЦРУ: Россия может быть готова к риску по Украине

США неизвестны намерения Москвы относительно Киева, однако не стоит недооценивать готовность России идти на риск. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

В Белом доме рассказали о сути предстоящего между Байденом и Путиным разговора

«Мы не знаем, принял ли [президент России Владимир] Путин решение использовать силу, но мы знаем, что российские военные и силы безопасности находятся на позициях, откуда могут предпринять решительные действия», - цитирует Бернса Reuters.

Директор ЦРУ добавил, что не стал был «недооценивать аппетит Путина к риску по Украине».

Кроме того, Бернс заявил, что на предстоящих переговоров лидеров РФ и США Вашингтон должен продемонстрировать готовность к «сдерживанию России» и в то же время сохранить возможность для разрешения ситуации дипломатическим путем.

Переговоры Владимира Путина с президентом США Джо Байденом пройдут 7 декабря, напоминает РИА ФАН. Главы государств намерены обсудить двусторонние отношения и «военную активность» Москвы у украинских границ, пишет телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/Central.Intelligence.Agency
ТЕГИ:СШАУкраинаРоссияЦРУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры