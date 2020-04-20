Глава Северной Осетии вышел к собравшимся во Владикавказе демонстрантам
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вышел к демонстрантам, которые сегодня собрались в центре Владикавказа. Об этом сообщают местные СМИ. При этом ГТРК «Алания» утверждает, что в городе проходит несанкционированная акция.
«Вокруг много сотрудников МВД и Росгвардии. ОМОН оцепил здание правительства», - сообщает телеканал.
Ранее сообщалось, что собравшиеся требуют от местных властей уйти в отставку. Временное правительство они просят возглавить Виталия Калоева,который потерял семью в авиакатастрофе над Боденским озером и впоследтвии отсидевший в швейцарской тюрьме за убийство авиадиспетчера.
При этом некоторые СМИ утверждают, что главное недовольство собравшихся вызвал режим самоизоляции, из-за которого многие лишились работы, сообщает Ura.ru.
По разным данным, в центре Владикавказа собрались от 500 до 700 человек.
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