Глава РФПИ: США услышали позицию России в Эр-Рияде

По его словам, в отличие от администрации Джо Байдена, у представителей новой американской власти «была очень четкая попытка начать диалог».

«Услышать позицию России, обсудить, где мы согласны... какие-то разногласия... очень конструктивный диалог... много точек соприкосновения», - заключил он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в рамках встречи в Эр-Рияде состоялся серьёзный разговор по всем вопросам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».