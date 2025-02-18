Глава РФПИ: США услышали позицию России в Эр-Рияде

На российско-американских переговорах в Эр-Рияде было положено позитивное начало дискуссиям. Об этом в эфире «Первого канала» заявил входящий в состав делегации РФ глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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По его словам, в отличие от администрации Джо Байдена, у представителей новой американской власти «была очень четкая попытка начать диалог».

«Услышать позицию России, обсудить, где мы согласны... какие-то разногласия... очень конструктивный диалог... много точек соприкосновения», - заключил он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в рамках встречи в Эр-Рияде состоялся серьёзный разговор по всем вопросам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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