Глава Приднестровья допустил проведение еще одного съезда депутатов
В Приднестровье пройдет еще один съезд депутатов всех уровней, если давление со стороны Молдавии продолжится. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский, пишет ТАСС.
«Если давление будет продолжаться, этот съезд не последний и заявления будут не последние», - предупредил глава Приднестровья.
Красносельский отметил, что республика будет сопротивляться действиям Молдавии. При этом он пообещал сохранить мир в регионе.
Съезд депутатов всех уровней Приднестровья состоялся 28 февраля. Участники обратились за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии, напоминает «Радиоточка НСН».
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