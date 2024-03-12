Глава Приднестровья допустил проведение еще одного съезда депутатов

В Приднестровье пройдет еще один съезд депутатов всех уровней, если давление со стороны Молдавии продолжится. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский, пишет ТАСС.

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«Если давление будет продолжаться, этот съезд не последний и заявления будут не последние», - предупредил глава Приднестровья.

Красносельский отметил, что республика будет сопротивляться действиям Молдавии. При этом он пообещал сохранить мир в регионе.

Съезд депутатов всех уровней Приднестровья состоялся 28 февраля. Участники обратились за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМолдавияПриднестровье

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