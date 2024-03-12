Глава Приднестровья допустил проведение еще одного съезда депутатов

«Если давление будет продолжаться, этот съезд не последний и заявления будут не последние», - предупредил глава Приднестровья.

Красносельский отметил, что республика будет сопротивляться действиям Молдавии. При этом он пообещал сохранить мир в регионе.

Съезд депутатов всех уровней Приднестровья состоялся 28 февраля. Участники обратились за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии, напоминает «Радиоточка НСН».

