Глава ООН назвал выборы временного правительства в Ливии «прорывом»
Избрание главы переходного правительства Ливии является "прорывом" в урегулировании политической ситуации в стране. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции, передает ТАСС.
По словам Гутерриша, выборы смогли состояться благодаря успешным переговорам военного комитета "Пять плюс пять". Генсек также напомнил, что в Ливии ввели режим прекращения огня.
По мнению главы ООН следующим "принципиально важным" шагом является уход иностранных боевиков.
Форум ливийского политического диалога на заседании в Швейцарии избрал председателем Президентского совета Мухаммеда аль-Манафи, были выбраны премьер-министр и члены президентского совета. Они будут обязаны провести в стране общенациональные выборы 24 декабря 2021 года.
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