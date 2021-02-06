Глава ООН назвал выборы временного правительства в Ливии «прорывом»

По словам Гутерриша, выборы смогли состояться благодаря успешным переговорам военного комитета "Пять плюс пять". Генсек также напомнил, что в Ливии ввели режим прекращения огня.

По мнению главы ООН следующим "принципиально важным" шагом является уход иностранных боевиков.

Форум ливийского политического диалога на заседании в Швейцарии избрал председателем Президентского совета Мухаммеда аль-Манафи, были выбраны премьер-министр и члены президентского совета. Они будут обязаны провести в стране общенациональные выборы 24 декабря 2021 года.

