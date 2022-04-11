Глава МВД Франции назвал тревожными результаты Ле Пен в первом туре

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что результаты лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов – тревожный сигнал, на который нельзя не обращать внимание.

Дарманен также обратился к избирателям, проголосовавшим за Марин Ле Пен. «Мы услышали их просьбы проявить эмпатию и прислушаться к рабочему классу», - сказал он в эфире телеканала CNews.