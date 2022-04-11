Глава МВД Франции назвал тревожными результаты Ле Пен в первом туре

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что результаты лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов – тревожный сигнал, на который нельзя не обращать внимание.

Дарманен также обратился к избирателям, проголосовавшим за Марин Ле Пен. «Мы услышали их просьбы проявить эмпатию и прислушаться к рабочему классу», - сказал он в эфире телеканала CNews.

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Министр добавил, что теперь действующий президент Эммануэль Макрон - единственный среди республиканцев, кто «набрал значительное количество голосов, чтобы бороться с крайне правыми».

По результатам первого тура президентских выборов во Франции, которые прошли в воскресенье, 10 апреля, Макрон набрал 27,6%т голосов, Ле Пен - 23,41%. Таковы итоги подсчета 97% голосов, передает RT.

Второй тур выборов назначен на 24 апреля.

Успех Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции не позволит ей победить Эммануэля Макрона во втором, сказал в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.

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Фото: Кристина Афанасьева/РИА Новости
ТЕГИ:Президентские ВыборыФранция
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