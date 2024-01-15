Глава Минобороны Великобритании назвал 2024 год решающим для Украины

По его словам, для Украины это будет год, когда может решиться судьба её народа, а для всего мира 2024-й будет величайшим демократическим годом.

«Для мира это будет величайший демократический год в истории, когда почти половина населения мира примет участие в выборах», — сказал Шэппс.

Он добавил, что Запад не должен подвести украинцев.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак и украинский президент Владимир Зеленский подписали соглашение, согласно которому Великобритания обязалась поддерживать Украину в течение десяти лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».