Глава Минобороны Великобритании назвал 2024 год решающим для Украины
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что 2024 год должен стать переломным, сообщает пресс-служба британского ведомства.
По его словам, для Украины это будет год, когда может решиться судьба её народа, а для всего мира 2024-й будет величайшим демократическим годом.
«Для мира это будет величайший демократический год в истории, когда почти половина населения мира примет участие в выборах», — сказал Шэппс.
Он добавил, что Запад не должен подвести украинцев.
Ранее британский премьер-министр Риши Сунак и украинский президент Владимир Зеленский подписали соглашение, согласно которому Великобритания обязалась поддерживать Украину в течение десяти лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru