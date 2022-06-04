Глава Минфина Германии посетит Киев

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер принял приглашение и планирует посетить Киев. Об этом сообщает ТАСС.

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Линднер отметил, что в разговоре с министром финансов Украины ему было отмечено, что это «было бы полезно».

Между тем, Линднер не прокомментировал вопрос о том, должен ли канцлер Германии Олаф Шольц принять аналогичное приглашение. Он отметил, что это решать самому Шольцу.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

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Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
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