Глава МИД Ватикана посетит Киев на следующей неделе

Галлахер сообщил, что во время визита на Украину планирует встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 20 мая. Он также объяснил, что данный визит планировался еще до начала российской спецоперации.

Причем, архиепископ поддержал поставки вооружения на Украину, объяснив, что у украинцев есть право на защиту и для этого им необходимо оружие.

Военная операция РФ на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».