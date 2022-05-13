Глава МИД Ватикана посетит Киев на следующей неделе
Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер заявил, что планирует совершить визит в Киев. Об этом сообщает ТАСС.
Галлахер сообщил, что во время визита на Украину планирует встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 20 мая. Он также объяснил, что данный визит планировался еще до начала российской спецоперации.
Причем, архиепископ поддержал поставки вооружения на Украину, объяснив, что у украинцев есть право на защиту и для этого им необходимо оружие.
Военная операция РФ на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 065 / сут.
Умерли
377 тыс.+111 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 930 / сут.
- Глава МИД Ватикана посетит Киев на следующей неделе
- Сенатор США: мы не можем спасать Украину во вред экономики США
- Американцы сообщают о сбоях в TikTok
- Марченко: Украина направила более $8 млрд на военные нужды с начала спецоперации
- СМИ: ЕС допускает отсрочку эмбарго на нефть из РФ
- Премьер-министр Италии: Байден должен позвонить Путину
- Спасатели закончили поиски выживших после взрыва в Гаване
- СМИ: Совкомфлот продал суда за долги
- МИД РФ: попытки исключить Россию из решения кризисов Ближнего Востока – нонсенс
- Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу «Вечерний Ургант»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru