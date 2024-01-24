Глава МИД Молдавии заявил, что уходит в отставку
24 января 202410:15
Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Нику Попеску объявил об уходе в отставку. Об этом дипломат заявил в ходе пресс-конференции.
По словам министра, он принял решение покинуть пост из-за личных обстоятельств.
Попеску возглавлял молдавский МИД с августа 2021 года.
Ранее парламент Молдавии поддержал отставку главы Национального банка Октавиана Армашу, напоминает RT. Новым руководителем ведомства назначили Анку Драгу — гражданку Румынии и офицера румынской Службы внешней разведки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru