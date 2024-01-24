Глава МИД Молдавии заявил, что уходит в отставку

Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Нику Попеску объявил об уходе в отставку. Об этом дипломат заявил в ходе пресс-конференции.

Референдум о вступлении Молдавии в ЕС пройдет осенью 2024 года в ЕС

По словам министра, он принял решение покинуть пост из-за личных обстоятельств.

Попеску возглавлял молдавский МИД с августа 2021 года.

Ранее парламент Молдавии поддержал отставку главы Национального банка Октавиана Армашу, напоминает RT. Новым руководителем ведомства назначили Анку Драгу — гражданку Румынии и офицера румынской Службы внешней разведки.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Щербак
ТЕГИ:ОтставкаМИДМолдавия

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