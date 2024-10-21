Глава МИД Кубы поблагодарил Россию за помощь в урегулировании энергокризиса
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья поблагодарил правительства нескольких стран, включая Россию, за предложения помощи в связи с энергетическим кризисом, который переживает страна. Об этом Паррилья написал в соцсетях.
Паррилья указал на важность международной поддержки в трудный период жизни Кубы.
Ранее 18 октября власти Кубы заявили о выходе из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе и полном отключении энергосистемы, напоминает «Свободная пресса». Известно, что без света остались 10 миллионов человек.
Власти Кубы пытались восстановить системы энергоснабжения после третьего сбоя, однако безрезультатно, напоминает RT.
На данный момент теплоэлектростанция Antonio Guiteras возобновила работу.
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