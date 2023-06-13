СМИ: наследство Берлускони оценивается почти в 5 млрд евро
Ушедший из жизни бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони был одним из самых богатых людей страны, сообщает Corriere della Sera.
Его наследство составляет почти в €5 млрд. Деньги получат пять детей и 16 внуков политика. Основная доля приходится на семейный холдинг Fininvest (€4,89 млрд). Помимо бизнеса, Берлускони принадлежит несколько вилл, дворцов и домов.
По последним данным Forbes, Берлускони был на третьем месте в списке самых богатых людей Италии. Издание оценивало его состояние в €6,9 млрд.
Ранее в базе данных сайта «Миротворец» появилась карточка с бывшим руководителем кабмина Италии Сильвио Берлускони, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru