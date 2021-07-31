Глава МИД Чехии совершит рабочий визит в Египет

Поездка состоится в ближайшие выходные - 31 июляб 1 августа. Кулганек, в частности, встретится с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри и президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси.



В МИД Чехии отметили, что чиновник едет в страну в сопровождении ряда представителей чешских компаний.

