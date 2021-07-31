Глава МИД Чехии совершит рабочий визит в Египет
31 июля 202100:48
Глава чешского МИД Якуб Кулганек совершит рабочий визит в Египет, где проведет переговоры с властями страны. Об этом сообщает ТАСС.
Поездка состоится в ближайшие выходные - 31 июляб 1 августа. Кулганек, в частности, встретится с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри и президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси.
В МИД Чехии отметили, что чиновник едет в страну в сопровождении ряда представителей чешских компаний.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru