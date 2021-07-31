Глава МИД Чехии совершит рабочий визит в Египет

Глава чешского МИД Якуб Кулганек совершит рабочий визит в Египет, где проведет переговоры с властями страны. Об этом сообщает ТАСС.

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Поездка состоится в ближайшие выходные - 31 июляб 1 августа. Кулганек, в частности, встретится с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри и президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси.

В МИД Чехии отметили, что чиновник едет в страну в сопровождении ряда представителей чешских компаний.

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Фото: egyptinrussia.com
ТЕГИ:ЧехияЕгипет
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