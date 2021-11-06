Глава генштаба Украины заявил о возможности применения беспилотников

«Массовое использование мы, будем говорить, не то, чтобы не рассматриваем… Мы Bayraktar на этот момент применяем по угрозам», - цитирует Шаптала РИА Новости.

Ранее купленный у Турции беспилотник Bayraktar в Донбассе уничтожил гаубицу ополченцев. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил факт применения оружия и заявил, что оно не нарушило Минские соглашения.

