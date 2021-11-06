Глава генштаба Украины заявил о возможности применения беспилотников

Глава генерального штаба Украины Сергей Шаптала заявил, что ВС Украины готовы вновь использовать ударные беспилотники Bayraktar.

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«Массовое использование мы, будем говорить, не то, чтобы не рассматриваем… Мы Bayraktar на этот момент применяем по угрозам», - цитирует Шаптала РИА Новости.

Ранее купленный у Турции беспилотник Bayraktar в Донбассе уничтожил гаубицу ополченцев. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил факт применения оружия и заявил, что оно не нарушило Минские соглашения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война В ДонбассеБеспилотникиУкраина
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