Глава генштаба Украины заявил о возможности применения беспилотников
Глава генерального штаба Украины Сергей Шаптала заявил, что ВС Украины готовы вновь использовать ударные беспилотники Bayraktar.
«Массовое использование мы, будем говорить, не то, чтобы не рассматриваем… Мы Bayraktar на этот момент применяем по угрозам», - цитирует Шаптала РИА Новости.
Ранее купленный у Турции беспилотник Bayraktar в Донбассе уничтожил гаубицу ополченцев. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил факт применения оружия и заявил, что оно не нарушило Минские соглашения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,7 млн+40 735 / сут.
Умерли
244 тыс.+1 192 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+28 605 / сут.
- Глава генштаба Украины заявил о возможности применения беспилотников
- «Молдовагаз» намерена вдвое увеличить цены на газ для потребителей
- Теннисист Медведев прошел в полуфинал французского турнира Masters
- В Пентагоне заявили, что следят за действиями РФ вблизи Украины
- Бастрыкин взял на контроль расследование о нападении в новой Москве
- В Мадриде полиция застрелила мужчину, угрожавшего прохожим ножом
- Уголовное дело возбуждено после инцидента с электросамокатом в Москве
- По делу о нападении в Новых Ватутинках задержаны двое подозреваемых
- Территории в пяти российских регионах назвали украинскими
- Колесников победил на Чемпионате Европы по плаванию на короткой воде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru