Глава Еврокомиссии пообещала Украине членство в Евросоюзе

Еврокомиссия (ЕК) ускорит работу по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом в своих соцсетях написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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Она отметила, что Европа поддерживает Киев «на пути к справедливому и прочному миру с надёжными гарантиями безопасности».

«Мы продолжим оказывать Украине постоянную и стабильную поддержку», - написала фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину и без участия США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / EuropeanCommission
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