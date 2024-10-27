Глава Бундесбанка назвал насмешкой предложения РФ о сотрудничестве
Глава Бундесбанка Йоахим Нагель назвал насмешкой предложения Москвы о сотрудничестве. Об этом сообщает издание «Bloomberg».
По данным портала, политик связал экономические проблемы Германии с началом украинского конфликта. Он заявил, что «упадок в стране» стартовал весной 2022 года.
К тому же, согласно информации источника, Нагель считает предложения России о сотрудничестве недопустимыми.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН предположил, что отказ Запада от сотрудничества с БРИКС может привести к глобальному конфликту и мировой войне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru