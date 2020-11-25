Германия заявила о наличии отравляющих веществ на нескольких вещах Навального

Вопрос о содержании отравляющих веществ на личных вещах Навального направила кабмину фракция "Альтернатива для Германии" в бундестаге. Также в ответе содержится объяснение, почему правительство не разглашает точный состав вещества, которым, по официальной версии ФРГ, якобы был отравлен Навальный: это сделано из-за риска "распространения" вещества.

Инцидент с Навальным произошел в августе нынешнего года, блогер потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После вынужденной посадки в Омске и госпитализации в местную больницу оппозиционера перевезли в берлинскую клинику "Шаритэ". В Германии Навальный и его семья находятся до сих пор.

Навальный и его окружение неоднократно обвиняли в случившемся российские власти, правительство ФРГ также заявило об отравлении блогера субстанцией из группы боевых ядов "Новичок". Россия направила Германии официальный запрос и предложение сотрудничать по данному вопросу, однако в ФРГ не ответили на эти инициативы.

