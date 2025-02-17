Германия согласилась отправить войска на Украину
Германия отправит своих военнослужащих на Украину в том случае, если на то будут основания. Об этом перед экстренными переговорами в Париже по европейской безопасности заявили в Минобороны Германии, сообщило агентство Reuters.
При этом в военном ведомстве страны заявили, что о точном вкладе Берлина говорить пока рано, тем более, что Берлин не ждет от саммита во Франции конкретных результатов.
Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна отправит своих военных на Украину при определенных обстоятельствах после завершения конфликта с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru