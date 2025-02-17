Германия согласилась отправить войска на Украину

При этом в военном ведомстве страны заявили, что о точном вкладе Берлина говорить пока рано, тем более, что Берлин не ждет от саммита во Франции конкретных результатов.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна отправит своих военных на Украину при определенных обстоятельствах после завершения конфликта с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

