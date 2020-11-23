Германия отвергает санкции США против «Северного потока - 2»

Как передает ТАСС, 6 ноября прошла встреча представителей ряда европейских компаний, Госдепартамента и Министерства финансов США, а также представителей американского посольства в Берлине. В отчете о встрече от 17 ноября, направленном правительством ФРГ в Бундестаг, указано, что Германия отрицает экстерриториальные санкции, которые США используют в своей политике, и не намерена менять свою позицию.

Как следует из сообщения Bloomberg, правительство Германии планирует следить за ситуацией вокруг газопровода, а также вести переговоры с США, европейскими партнерами и корпорациями, которые заняты в реализации проекта. ТАСС передает, что 4 июня текущего года представители Республиканской партии США внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода.

Об очередных санкциях против проекта "Северный поток-2" в субботу 21 ноября сообщило агентство DPA, сославшись на неназванного представителя кабмина США.



