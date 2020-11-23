Германия отвергает санкции США против «Северного потока - 2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на отчет правительства Германии рассказало о "принципиальной позиции" ФРГ по "Северному потоку - 2"; в документе власти ФРГ назвали санкции США противоречащими международному праву. Об этом сообщает ТАСС.
Как передает ТАСС, 6 ноября прошла встреча представителей ряда европейских компаний, Госдепартамента и Министерства финансов США, а также представителей американского посольства в Берлине. В отчете о встрече от 17 ноября, направленном правительством ФРГ в Бундестаг, указано, что Германия отрицает экстерриториальные санкции, которые США используют в своей политике, и не намерена менять свою позицию.
Как следует из сообщения Bloomberg, правительство Германии планирует следить за ситуацией вокруг газопровода, а также вести переговоры с США, европейскими партнерами и корпорациями, которые заняты в реализации проекта. ТАСС передает, что 4 июня текущего года представители Республиканской партии США внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода.
Об очередных санкциях против проекта "Северный поток-2" в субботу 21 ноября сообщило агентство DPA, сославшись на неназванного представителя кабмина США.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+25 173 / сут.
Умерли
36 540+361 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+16 002 / сут.
- Суд арестовал главу дагестанского ОМВД по делу о терактах в московском метро
- Генерала МВД Гришина приговорили к 8 годам колонии за хищение 62 млн рублей
- Более 92 тысяч москвичей получили штрафы за нарушение самоизоляции
- Сенат Берлина планирует продлить визу Навальному
- В Подмосковье осталось закрыть две последние свалки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru