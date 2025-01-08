Германия и Франция предостерегли Трампа от планов на Гренландию
В среду, 8 января, немецкие и французские власти предостерегли избранного президента США Дональда Трампа от «угроз суверенным границам». Ранее американский политик отказался исключать возможность захвата Гренландии военным путем, сообщает AFP.
Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что «никакие границы не должны перемещаться силой». При этом отвечать на вопрос, воспринимает ли Берлин угрозы Трампа всерьез, Хебештрайт отвечать отказался.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро также указал, что Евросоюз не позволит другим странам «атаковать свои суверенные границы». Он также призвал ЕС «проснуться и укрепить себя в военном отношении».
Заявления Трампа о Гренландии и Панамском канале ранее также раскритиковал немецкий канцлер Олаф Шольц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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