Германия и Франция предостерегли Трампа от планов на Гренландию

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро также указал, что Евросоюз не позволит другим странам «атаковать свои суверенные границы». Он также призвал ЕС «проснуться и укрепить себя в военном отношении».



Заявления Трампа о Гренландии и Панамском канале ранее также раскритиковал немецкий канцлер Олаф Шольц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».