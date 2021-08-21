Посольство выяснит обстоятельства о попросившем убежище в Японии россиянине. Об этом сообщили сотрудники российской дипломатической миссии, передает "Говорит Москва". Накануне гражданин России приплыл с российского Кунашира на Хоккайдо якобы с просьбой предоставить политическое убежище. Расстояние между островами составляет около 20 км. Каким именно образом он плыл, не уточняется.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину во время его поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах, сообщает пресс-служба Кремля.



