Посольство выяснит обстоятельства о попросившем убежище в Японии россиянине
Посольство выяснит обстоятельства о попросившем убежище в Японии россиянине. Об этом сообщили сотрудники российской дипломатической миссии, передает "Говорит Москва". Накануне гражданин России приплыл с российского Кунашира на Хоккайдо якобы с просьбой предоставить политическое убежище. Расстояние между островами составляет около 20 км. Каким именно образом он плыл, не уточняется.
Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину во время его поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах, сообщает пресс-служба Кремля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+63 050 / сут.
Умерли
175 тыс.+2 373 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+65 015 / сут.
- В Кабуле прекратили работу обменные пункты
- Медики разрешили применять «Спутник Лайт» людям старше 60 лет
- Посольство выяснит обстоятельства о попросившем убежище в Японии россиянине
- В Совфеде объяснили отказ в регистрации на «Крымской платформе» представителю полуострова
- В Бурятии действует план «Сирена» для поимки сбежавших заключенных из психдиспансера
- Умерла народная артистка БССС - жена и мать актеров Еременко
- «Замки на дверь нужно ставить». Эксперты дали советы, как обезопасить банковские данные
- СМИ: талибы захватили в Кабуле около 150 индийцев
- GM отзовет все электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания
- Из психбольницы в Бурятии сбежали семь осуждённых
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru