Генерал ВС США Милли заявил о существовании трех сверхдержав

Милли признал, что в мире сложилась многополярная система международных отношений. В ней есть три сверхдержавы - США, Китай и Россия, сказал он в ходе выступления в Национальном университете обороны.

По его мнению, многополярность приведет к появлению новых конфликтов. В следующие десятилетия мир столкнется с «очень серьезными вызовами и кризисами», считает генерал.

Милли ранее призвал Украину не рассчитывать на истребители F-16 в случае начала контрнаступления. Он отметил, что Вашингтон обсуждает обучение пилотов ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

