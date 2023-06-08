Генерал ВС США Милли заявил о существовании трех сверхдержав
Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что в мире есть как минимум три сверхдержавы.
Милли признал, что в мире сложилась многополярная система международных отношений. В ней есть три сверхдержавы - США, Китай и Россия, сказал он в ходе выступления в Национальном университете обороны.
По его мнению, многополярность приведет к появлению новых конфликтов. В следующие десятилетия мир столкнется с «очень серьезными вызовами и кризисами», считает генерал.
Милли ранее призвал Украину не рассчитывать на истребители F-16 в случае начала контрнаступления. Он отметил, что Вашингтон обсуждает обучение пилотов ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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