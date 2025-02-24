Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
Генеральная Ассамблея ООН принял резолюцию по Украине, содержащую требования к России, сообщает РИА Новости. Документ был внесен западными странами и получил поддержку большинства государств.
Документ получил 93 голоса «за», 18 стран выступили против, еще 65 воздержались. В резолюции содержатся требования, касающиеся России, однако конкретные формулировки не уточняются.
Поправка России, предложенная к подготовленной США нейтральной резолюции, не была принята. В ней Москва предлагала зафиксировать необходимость устранения коренных причин конфликта.
США ранее отказались поддержать эту резолюцию и предложили альтернативный вариант, призывающий к скорейшему прекращению конфликта и установлению прочного мира между Украиной и Россией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru