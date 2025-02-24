Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Генеральная Ассамблея ООН принял резолюцию по Украине, содержащую требования к России, сообщает РИА Новости. Документ был внесен западными странами и получил поддержку большинства государств.

Документ получил 93 голоса «за», 18 стран выступили против, еще 65 воздержались. В резолюции содержатся требования, касающиеся России, однако конкретные формулировки не уточняются.

США отказались поддержать антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН

Поправка России, предложенная к подготовленной США нейтральной резолюции, не была принята. В ней Москва предлагала зафиксировать необходимость устранения коренных причин конфликта.

США ранее отказались поддержать эту резолюцию и предложили альтернативный вариант, призывающий к скорейшему прекращению конфликта и установлению прочного мира между Украиной и Россией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:РоссияРезолюцияООН

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