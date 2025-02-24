Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Поправка России, предложенная к подготовленной США нейтральной резолюции, не была принята. В ней Москва предлагала зафиксировать необходимость устранения коренных причин конфликта.

США ранее отказались поддержать эту резолюцию и предложили альтернативный вариант, призывающий к скорейшему прекращению конфликта и установлению прочного мира между Украиной и Россией, передает «Радиоточка НСН».

