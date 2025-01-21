Фридрих Мерц призвал европейцев сплотиться на фоне прихода Трампа к власти в США
Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц призвал европейцев сплотиться на фоне инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство DPA.
В понедельник, 20 января, Трамп официально вступил в должность президента США.
Мерц отметил, что Трамп, скорее всего, подпишет указы, которые «не понравятся Германии и Европейскому союзу». Такое мнение Мерц высказал 20 января в ходе выступления на предвыборном мероприятии во Фленсбурге на севере ФРГ.
«Америка прежде всего» ("America First", один из главных принципов Трампа – прим. НСН). Каков наш ответ: унижаться, подчиняться, бояться?» - обратился политик к зрителям.
Он напомнил, что в ЕС проживают около 450 миллионов человек, что «больше, чем население Канады и США вместе взятых». Поэтому он призвал европейцев сплотиться и выступить с «совместным предложением», а не приходить, как просители.
Ранее Трамп пригрозил пошлинами, если ЕС не будет покупать у США больше нефти и газа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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