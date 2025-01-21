Фридрих Мерц призвал европейцев сплотиться на фоне прихода Трампа к власти в США

Мерц отметил, что Трамп, скорее всего, подпишет указы, которые «не понравятся Германии и Европейскому союзу». Такое мнение Мерц высказал 20 января в ходе выступления на предвыборном мероприятии во Фленсбурге на севере ФРГ.

«Америка прежде всего» ("America First", один из главных принципов Трампа – прим. НСН). Каков наш ответ: унижаться, подчиняться, бояться?» - обратился политик к зрителям.

Он напомнил, что в ЕС проживают около 450 миллионов человек, что «больше, чем население Канады и США вместе взятых». Поэтому он призвал европейцев сплотиться и выступить с «совместным предложением», а не приходить, как просители.

Ранее Трамп пригрозил пошлинами, если ЕС не будет покупать у США больше нефти и газа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



