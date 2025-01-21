Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату

Американский лидер Дональд Трамп часов после вступления в должность вывел страну из Парижского соглашения по климату, сообщил он в ходе митинга перед сторонниками.

Президенту подали документ, который он подписал.

Парижское соглашение по климату было принято в 2015 году в Париже. В 2017 году Трамп также принял решение выйти из соглашения, подписанного США при президенте Бараке Обаме в 2015 году. После вступления Джо Байдена в должность президента в 2021 году США вернулись в соглашение. Трамп, однако, заявлял о намерении вновь прекратить участие в нем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

