Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату
Американский лидер Дональд Трамп часов после вступления в должность вывел страну из Парижского соглашения по климату, сообщил он в ходе митинга перед сторонниками.
Президенту подали документ, который он подписал.
Парижское соглашение по климату было принято в 2015 году в Париже. В 2017 году Трамп также принял решение выйти из соглашения, подписанного США при президенте Бараке Обаме в 2015 году. После вступления Джо Байдена в должность президента в 2021 году США вернулись в соглашение. Трамп, однако, заявлял о намерении вновь прекратить участие в нем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru