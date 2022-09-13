Франция созвала Совбез ООН из-за обострения между Арменией и Азербайджаном

Франция созвала заседание Совета безопасности Организации объединённых наций по вопросу об обострении обстановки на границе Армении и Азербайджана. Об этом объявила канцелярии президента Пятой республики после телефонной беседы Эммануэля Макрона с главой правительства Армении Николом Пашиняном.

Елисейский дворец распространил призыв Макрона строго соблюдать режим прекращения огня и уважать территориальную целостность Армении. Лидер Франции также выразил готовность к диалогу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для урегулирования ситуации.