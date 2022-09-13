Франция созвала Совбез ООН из-за обострения между Арменией и Азербайджаном
Франция созвала заседание Совета безопасности Организации объединённых наций по вопросу об обострении обстановки на границе Армении и Азербайджана. Об этом объявила канцелярии президента Пятой республики после телефонной беседы Эммануэля Макрона с главой правительства Армении Николом Пашиняном.
Елисейский дворец распространил призыв Макрона строго соблюдать режим прекращения огня и уважать территориальную целостность Армении. Лидер Франции также выразил готовность к диалогу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для урегулирования ситуации.
Ереван и Баку в ночь на вторник обвинили друг друга в обострении обстановки на границе, сообщалось о боях по ряду направлений. Армения заявила, что вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку продвижения вглубь территории республики. В свою очередь Баку заявляет о провокациях с армянской стороны.
МИД РФ подтвердил, что Москва получила обращение Еревана с призывом способствовать урегулированию ситуации на границе в рамках ОДКБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о прекращении огня с 10:00 по местному времени.
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