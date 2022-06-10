Франция, Германия и Великобритания вновь готовы к сделке по ядерной программе Ирана

Франция, Германия и Великобритания снова заявили о готовности заключить ядерное соглашение с Ираном. Об этом сообщает МИД Франции.

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По данным ведомства, данное соглашение находится в руках у Тегерана с марта 2022 года. Данная сделка нацелена на возвращение Ирана к соблюдению обязательств по СВПД, а США - к выполнению условий сделки.

Страны евротройки призывают Тегеран к заключению соглашения сейчас.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеВеликобританияГерманияФранцияИран
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