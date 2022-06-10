Франция, Германия и Великобритания вновь готовы к сделке по ядерной программе Ирана
10 июня 202200:36
Франция, Германия и Великобритания снова заявили о готовности заключить ядерное соглашение с Ираном. Об этом сообщает МИД Франции.
По данным ведомства, данное соглашение находится в руках у Тегерана с марта 2022 года. Данная сделка нацелена на возвращение Ирана к соблюдению обязательств по СВПД, а США - к выполнению условий сделки.
Страны евротройки призывают Тегеран к заключению соглашения сейчас.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 774 / сут.
Умерли
380 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 297 / сут.
- Франция, Германия и Великобритания вновь готовы к сделке по ядерной программе Ирана
- СМИ: три человека погибли в результате стрельбы в США
- Президент Сенегала выступил за разминирование украинских портов для экспорта зерна
- Команда Испании обыграла сборную Швейцарии в Лиге наций
- Зеленский провел телефонный разговор с Макроном
- СМИ: Еврокомиссия 17 июня рекомендует дать Украине статус кандидата на членство в ЕС
- Главный тренер Паоло Ваноли покинул «Спартак»
- Небензя: экспорт зерна из РФ возможен после снятия санкций на страхование и финоперации
- Adidas не планирует возвращаться в Россию
- Кешбэк на поездки на Дальний Восток увеличат до 40 тысяч рублей
9 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru