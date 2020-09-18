Франца Клинцевича на посту сенатора сменила Нина Куликовских
Пост сенатора от Смоленской области вместо Франца Клинцевича заняла Нина Куликовских. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Указ о назначении Куликовских на эту должность подписал губернатор области Алексей Островский. Документ вступил в силу 18 сентября.
Клинцевич находился на посту сенатора с 2015 года, до этого с 1999 года был депутатом Госдумы. Входит в партию «Единая Россия».
Куликовских до назначения являлась депутатом Смоленской областной думы от партии "Единая Россия".
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