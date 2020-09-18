Франца Клинцевича на посту сенатора сменила Нина Куликовских

Пост сенатора от Смоленской области вместо Франца Клинцевича заняла Нина Куликовских. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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Указ о назначении Куликовских на эту должность подписал губернатор области Алексей Островский. Документ вступил в силу 18 сентября.

Клинцевич находился на посту сенатора с 2015 года, до этого с 1999 года был депутатом Госдумы. Входит в партию «Единая Россия».

Куликовских до назначения являлась депутатом Смоленской областной думы от партии "Единая Россия".

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:СенаторыФранц Клинцевич
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