Фицо: Политические оппоненты Трампа пытаются заставить его замолчать

Политические оппоненты бывшего президента США Дональда Трампа пытаются заставить его замолчать. Об этом в своих соцсетях написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо после совершения на американского политика покушения в Пенсильвании.

По его мнению, сценарий стрельбы в США напоминает произошедшее нападение на словацкого политика в мае этого года.

«Сценарий как под копирку. Оппоненты Трампа пытаются его закрыть, а когда у них это не получается, они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие», - заметил он.

По мнению премьер-министра Словакии, после случившегося, в американском правительстве и обществе начнут говорить о необходимости «примирения и спокойствия».

15 мая на самого Роберта Фицо также было совершено покушение во время его выступления перед народом. Тогда 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в политика. Преступник был задержан прямо на месте. Ему грозит от 25 лет заключения до пожизненного срока.