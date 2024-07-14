Фицо: Политические оппоненты Трампа пытаются заставить его замолчать

Политические оппоненты бывшего президента США Дональда Трампа пытаются заставить его замолчать. Об этом в своих соцсетях написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо после совершения на американского политика покушения в Пенсильвании.

По его мнению, сценарий стрельбы в США напоминает произошедшее нападение на словацкого политика в мае этого года.

«Сценарий как под копирку. Оппоненты Трампа пытаются его закрыть, а когда у них это не получается, они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие», - заметил он.

По мнению премьер-министра Словакии, после случившегося, в американском правительстве и обществе начнут говорить о необходимости «примирения и спокойствия».

15 мая на самого Роберта Фицо также было совершено покушение во время его выступления перед народом. Тогда 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в политика. Преступник был задержан прямо на месте. Ему грозит от 25 лет заключения до пожизненного срока.

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Фицо долгое время провел в больнице. Ему сделали несколько операций. Однако сейчас он уже вернулся к исполнению обязанностей на посту премьер-министра Словакии и даже появлялся на публике.

Сразу после случившегося нападение на словацкого премьера назвали спланированным и заметили, что стрелок несколько раз появлялся на политических акциях. Некоторые политики даже предположили, что это преступление могло быть совершено с политическими мотивами из-за нежелания видеть Фицо у власти его оппонентами.

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ФОТО: AP / ТАСС
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