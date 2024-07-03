Президент Финляндии: Европе нужно перейти к экономике военного времени

Европе необходимо перейти к «экономике военного времени», сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы Финляндии Александера Стубба.

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По его словам, европейским странам нужно объединить заказы на вооружения, чтобы дать оборонной промышленности долгосрочную перспективу. Отмечается, что Европейский инвестиционный банк должен начать энергично финансировать военную промышленность.

Ранее в Финляндии заявили о вторжении России во время Второй мировой войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ebrahim Noroozi / AP / TASS
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