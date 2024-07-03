Президент Финляндии: Европе нужно перейти к экономике военного времени

По его словам, европейским странам нужно объединить заказы на вооружения, чтобы дать оборонной промышленности долгосрочную перспективу. Отмечается, что Европейский инвестиционный банк должен начать энергично финансировать военную промышленность.

Ранее в Финляндии заявили о вторжении России во время Второй мировой войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

