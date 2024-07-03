Президент Финляндии: Европе нужно перейти к экономике военного времени
3 июля 202405:35
Европе необходимо перейти к «экономике военного времени», сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы Финляндии Александера Стубба.
По его словам, европейским странам нужно объединить заказы на вооружения, чтобы дать оборонной промышленности долгосрочную перспективу. Отмечается, что Европейский инвестиционный банк должен начать энергично финансировать военную промышленность.
Ранее в Финляндии заявили о вторжении России во время Второй мировой войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru