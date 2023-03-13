Exxpress: Боррель делает из Евросоюза военную машину

По словам главы Института оборонных технологий, экономики вооруженных сил и геополитики Маркуса Кербера, Евросоюз стал подрывать национальное законодательство. Издание напомнило, что Брюссель поставляет Киеву вооружение и технику через Европейский фонд мира. Так, на сегодняшний день Украине передали военную помощь на сумму 3,6 млрд евро.

Ранее пользователи Twitter резко отозвались на публикацию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в соцсети о том, что Евросоюз будет работать над уменьшением военного потенциала России. При этом Жозеп Боррель в интервью испанской газете Periodico заявлял, что ЕС поддерживает Украину не для того, чтобы добиться «разрушения» России, передает НСН.

