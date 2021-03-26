Песков заявил, что Кремль не намерен реагировать на жалобу жены Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы о системе здравоохранения в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) не входят в компетенцию Кремля, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о проблемах с оказанием медпомощи в российских местах лишения свободы представитель Кремля отметил, что ему неизвестно «о каких-то системных проблемах в системе ФСИН».

Песков добавил, что в Кремле не будут реагировать на обращение к Путину жены осуждённого Алексея Навального Юлии, которая в своем Instagram призвала освободить из колонии её мужа, жалующегося на проблемы со здоровьем.

«Обращение, безусловно, содержится во всех материалах, связанных с обзорами СМИ. Но в условиях, когда этот гражданин является осуждённым и заключенным в колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее более 150 человек, в том числе политики, правозащитники, журналисты и деятели искусства, обратились к властям с просьбой создать для Навального условия содержания в колонии, не угрожающие его здоровью и жизни, а также обеспечить к нему доступ адвокатов и снять с оппозиционера статус «склонного к побегу».

Соратник Навального Леонид Волков заявил в своём Telegram об ухудшении состояния здоровья политика. По его словам, находящийся в колонии политик сообщал о сильных болях в спине и ноге, однако получил только две таблетки ибупрофена, напоминает Свободная пресса.

Позже в пресс-бюро регионального управления ФСИН рассказали, что в ИК-2 были проведены медобследования и тюремные медики оценили состояние Навального, как удовлетворительное.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

