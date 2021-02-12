Евросоюз приняли к сведению слова Лаврова об отношениях с ЕС
В Евросоюзе приняли к сведению слова главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с ЕС, а также комментарии Кремля на этот счет, передает РИА Новости слова официального представителя Европейской внешнеполитической службы Питера Стано.
«Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее», - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.
В пятницу утром глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире шоу «Соловьев LIVE» заявил, что Москва не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель будет накладывать санкции на наиболее чувствительные секторы российской экономики. Он добавил, что Россия не впервые ощущает, как санкции Евросоюза создают риски для экономики, включая самые чувствительные сферы. По его словам, в следующий раз РФ будет готова к прекращению отношений.
После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел Сергея Лаврова о возможном разрыве с Евросоюзом искажены. По словам Пескова, Россия хочет развивать отношения с ЕС, не хочет их разрывать и не будет инициатором разрыва.
Затем сам МИД выступил с комментарием этого заявления министра и уточнил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если инициатором будет ЕС.
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