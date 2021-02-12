МИД Германии не понял слова Лаврова о готовности разорвать отношения с ЕС

Представитель МИД Германии Андреа Зассе назвала высказывание главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС «странным и непонятным», передает «Интерфакс».

Она напомнила, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о заинтересованности Германии в отношениях с Россией.

В пятницу утром глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире шоу «Соловьев LIVE» заявил, что Москва не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель будет накладывать санкции на наиболее чувствительные секторы российской экономики. Он добавил, что Россия не впервые ощущает, как санкции Евросоюза создают риски для экономики, включая самые чувствительные сферы. По его словам, в следующий раз РФ будет готова к прекращению отношений, передает Ura.ru.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел Сергея Лаврова о возможном разрыве с Евросоюзом искажены. По словам Пескова, Россия хочет развивать отношения с ЕС, не хочет их разрывать и не будет инициатором разрыва.

Затем сам МИД выступил с комментарием этого заявления министра и уточнил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если инициатором будет ЕС.

