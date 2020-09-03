Евросоюз пригрозил России санкциями из-за инцидента с Навальным
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил России введением санкций из-за инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого, предположительно, отравили. Об этом сообщает РИА Новости.
В заявлении Борреля отмечается, что Евросоюз осуждает покушение на Навального, а также призывает РФ сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия «для обеспечения беспристрастного международного расследования».
Накануне правительство Германии заявило, что немецкие специалисты установили, что отравление Навального произошло субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Этим же веществом были отправлены в Лондоне Сергей и Юлия Скрипали, что приписывают России.
Навальный в настоящее время находится берлинской клинике, куда он был доставлен на лечение. Политику стало плохо на борту самолета Томск-Москва. По предварительным данным, он был отравлен. Инцидент произошел 20 августа, состояние Навального по-прежнему расценивают как тяжелое.
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