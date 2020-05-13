Европарламент одобрил облегчение визового режима с Белоруссией

Европарламент проголосовал в пользу соглашений с Белоруссией по облегчению визового режима. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ранее в апреле эти соглашения одобрил комитет Европарламента по гражданским свободам.

Соглашение Белоруссии и Евросоюза предусматривает снижение стоимости виз с 60 до 35 евро, а срок пребывания в стране по визе увеличится с 90 до 180 дней в году. Как ожидается, вступление соглашение в силу обеспечит выдачу большего количества долгосрочных виз гражданам Белоруссии.

Накануне сообщалось, что Финляндия не намерена продлевать сроки действия виз россиянам из-за пандемии коронавируса. В дипведомстве отметили, что, если у визы истекает срок действия, человеку необходимо будет подать заявление на новую визу.

