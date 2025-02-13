Еврокомиссия: США не информировали Евросоюз о разговоре Трампа и Путина

Американская администрация не информировала Евросоюз о телефонном разговоре между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

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В ходе пресс-конференции в Брюсселе она указала, что у Евросоюза не было контактов с главой Белого дома относительно данного звонка.

«Никакой координации не было», - заключила Пинью.

Ранее Трамп в своей соцсети Trurth Social заявил, что провел «великолепные» переговоры с Россией и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Владимир ПутинДональд ТрампТелефонный РазговорСШАЕвросоюз

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