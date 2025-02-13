Еврокомиссия: США не информировали Евросоюз о разговоре Трампа и Путина

В ходе пресс-конференции в Брюсселе она указала, что у Евросоюза не было контактов с главой Белого дома относительно данного звонка.

«Никакой координации не было», - заключила Пинью.

Ранее Трамп в своей соцсети Trurth Social заявил, что провел «великолепные» переговоры с Россией и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

