«Это невозможно»: Песков ответил на сообщения о якобы наличии российских войск в Донбассе

Ранее стало известно, что суд в Ростове-на-Дону косвенно признал наличие российских военнослужащих в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Как отмечается в приговоре по делу о коррупции при поставках продовольствия для военных на территорию республик Донбасса, «продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР».

По словам Пескова, речь может идти об «ошибке тех, кто писал» текст приговора.

«Потому что это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

