«Это невозможно»: Песков ответил на сообщения о якобы наличии российских войск в Донбассе

Российских военных «не было и нет» в Донбассе, утверждения о якобы присутствии войск РФ на этой территории являются ошибкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

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Ранее стало известно, что суд в Ростове-на-Дону косвенно признал наличие российских военнослужащих в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Как отмечается в приговоре по делу о коррупции при поставках продовольствия для военных на территорию республик Донбасса, «продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР».

По словам Пескова, речь может идти об «ошибке тех, кто писал» текст приговора.

«Потому что это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуСудВоеннослужащиеДонбассДмитрий Песков
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