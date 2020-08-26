Это без Крыма: ООН объяснила «рост численности» населения России

В отделе народонаселения ООН опровергли предположения о том, что данные о росте численности населения России могут быть связаны с учётом населения Крыма. По словам главы профильной секции Патрика Герланда, данные по Крыму включаются в отчёты по Украине, передаёт РИА Новости.

Данные ООН о населении России могут вызвать политический скандал

Ранее сообщалось, что ООН оценивала численность населения России в 2020 году на два миллиона больше, чем в 2019-м – 145,9 миллиона человек.

Герланд объяснил, что речь идёт о прогнозах, которые в ООН составляют каждые два года. В прогнозе от 2017 года на 2020-й население России оценивали в 143,9 миллиона человек, в прогнозе от 2019 года на 2020-й цифру уточнили – 145,9 миллиона человек.

По словам специалиста, изменения в прогнозах связаны с пересмотром тенденций рождаемости и миграции.

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ФОТО: скриншот Яндекс.Карты
ТЕГИ:КрымДемографияООН
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