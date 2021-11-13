Эстония заявила о готовности протянуть колючую проволоку на границе с Россией
Эстония готова разместить на границе с Россией 130 км заградительной проволоки для подготовки к «возможной гибридной атаке». Об этом заявил министр обороны республики Калле Лаанет.
По словам главы Минобороны, Белоруссия продолжает умышленную эскалацию гибридной атаки на границе с Польшей и Литвой. В Эстонии опасаются, что нелегальные мигранты могут проникнуть в республику, которая не граничит с белорусской территорией, через Россию. В связи с этим Лаанет подчеркнул необходимость принять меры для защиты эстонской границы. По его словам, инженерный батальон Сил обороны готов принять участие в установке заграждения.
«Помимо размещения заградительной проволоки мы в сотрудничестве с департаментом полиции и погранохраны, а также вооруженным ополчением "Кайтселиит" готовы внести вклад в охрану границы. Переговоры с ведомствами начались», — цитирует министра РИА Новости.
Как отметил Лаанет, Эстония ежедневно контактирует с союзниками для координации действий в случае обострения обстановки на границах Евросоюза.
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