ЕС сообщил, что принял к сведению сообщения об атаке беспилотников на Москву
Европейский союз принял к сведению сообщения об атаке беспилотников на Москву. Такое заявление сделал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, слова которого приводит ТАСС.
По его словам, Евросоюз не знает происхождения атаки и других деталей. Стано отметил, что ЕС призывает Россию «не использовать это как предлог для дальнейшей эскалации» конфликта на Украине.
Ранее, 30 мая, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская власть продемонстрировала собственную истеричность и готовность к провокациям, атаковав Москву беспилотниками. По его словам, власти Украины руководствовались мотивом показать Западу попытку Киева навредить России, хотя результат и не был достигнут, сообщает «Радиоточка НСН».
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