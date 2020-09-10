ЕС продлил на полгода санкции против россиян
10 сентября 202017:31
Святослав Павлов
Евросоюз продлил на полгода санкции против российских физических и юридических лиц из-за событий на Украине.
Теперь они будут действовать до 15 марта 2021 года. Как говорится в заявлении Совета ЕС, оказавшиеся в черном списке граждане и организации подрывают «территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Впервые персональные санкции против россиян ввели в 2014 году из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма, и с тех пор регулярно продлевают.
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10 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru