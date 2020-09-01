СМИ: ЕС продлит санкции против граждан России

Страны Евросоюза в ближайшее время продлят индивидуальные санкции против россиян ещё на полгода. Об этом сообщил источник ТАСС в одной из делегаций в Совете ЕС.

Речь идёт о пакете ограничений, срок действия которых истекает 15 сентября. Впервые их ввели в 2014 году из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма, и с тех пор регулярно продлевают.

В августе Совет ЕС продлил ещё на один год санкции из-за Крыма. Как писала «Газета.ру», это решение поддержали страны-кандидаты на вступление в Евросоюз – Албания и Черногория, члены европейской свободной торговой зоны Исландия и Норвегия, а также Грузия и Украина.

