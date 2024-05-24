ЕС приняла обновленный Шенгенский пограничный кодекс

Регламент также вводит процедуру, которая поможет бороться со вторичным перемещением мигрантов и позволит приостанавливать въезд граждан третьих стран в случае чрезвычайных ситуаций в здравоохранении.

В материале отмечается, что введение контроля на внутренних границах может сохраняться не более двух лет, а в исключительных ситуациях он может быть продлен два раза еще на полгода.

Ранее посольство Франции в Москве подтвердило подорожание шенгенских виз с 11 июня. Виза для взрослых будет стоить €90 , а для детей в два раза меньше, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

