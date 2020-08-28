ЕС хочет международного расследования произошедшего с Навальным

Главы МИД Европейского союза выступили за международный статус расследования ситуации с российским политиком Алексеем Навальным.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау по окончании неформальной встречи глав МИД стран ЕС, прошедшей в Берлине.

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«Мы единодушно пришли к выводу, что все мы поддерживаем и тем самым ЕС должен поддержать требование к российским властям придать международный статус этому расследованию», - сказал Рау. Об этом сообщает агентство РАР.

Ранее в пятницу немецкое издание SPIEGEL сообщило, что клиника «Шарите» в Берлине, где лечится Навальный, попросила помощи у вооруженных сил ФРГ, в котором трудятся лучшие в стране специалисты по ядам, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РасследованиеЕвросоюзАлексей Навальный
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